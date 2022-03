Диетолог Пуэлло заявила, что побороть ожирение можно отказом от полуфабрикатов

Рацион человека в значительной степени сказывается на его самочувствии, а также внешнем виде. От полуфабрикатов вокруг живота человека образуется жировой слой. Отказавшись от таких продуктов, можно значительно скорректировать свою фигуру. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание Eat This Not That.

Диетолог Шэрон Пуэлло отметила, что полуфабрикаты можно заменить на свежие продукты. Таким образом количество воспалительных процессов в организме значительно снизится. При этом лишний жир уйдет. Кроме того, она посоветовала добавить в свой рацион рыбу.

Врач-диетолог Аня Розен посоветовала пожилым людям, чей возраст превышает 50 лет, употреблять витамин B12. Медик объяснила, что пожилые люди хуже усваивают это вещество из продуктов питания.

По мнению диетолога Джейми Адамса, для похудения стоит обратить внимание на продукты, в которых содержится большое количество постного белка. Это вещество в больших количествах содержится в чечевице, говядине, рыбе, а также бобовых.