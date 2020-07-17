Диетолог прокомментировал смерть женщины во время липосакции

Он уточнил, что за одну процедуру можно убрать не больше полутора килограммов жира. Специалист считает, что «нормальная, вменяемая женщина просто для того, чтобы избавиться от полутора килограммов жира, под нож не ляжет».

«Сколько еще должно умереть человек, чтобы вы поняли, что риск не стоит результата? Этот жир все равно нарастет — только в другом месте, потому что вы не устранили причину его появления», — заключил Ковальков.