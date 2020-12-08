Диетолог призвал с осторожностью подходить к отказу от мяса в пандемию

При отказе от перечисленных продуктов важно добавить в ежедневное меню растительный белок, а также рыбу, стараться не есть много сладкого. Если человек будет питаться только крупами, макаронами, крахмалистыми овощами и десертами, он навредит иммунитету. Русакова напомнила, что организм должен получать витамины, минералы и аминокислоты.

«В мясе содержатся микроэлементы — железо, цинк, медь. Люди, которые отказываются от него на длительный срок, часто страдают различного рода анемиями. Это заболевание крови, при котором снижается количество эритроцитов и гемоглобина», — пояснила специалист.

Диетолог заметила, что пациенты с анемией ослаблены, больше подвержены различным заболеваниям и хуже переносят заражение инфекциями. Врач заключила, что сейчас не лучший момент для пищевых экспериментов. Русакова посоветовала россиянам не отказываться по любым причинам от мяса в период распространения коронавируса.