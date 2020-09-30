Диетолог призвал с осторожностью относиться к лечебной минеральной воде

По данным сайта телеканала «Звезда», она уточнила, что высокое содержание солей в ней может быть противопоказано при определенных заболеваниях. Также Соломатина добавила, что здоровому человеку эту воду не стоит пить каждый день.

«Соли, которые там есть, допустим, одному человеку необходимы, а другому они нанесут только вред при том заболевании, которое у человека есть», — заключила она.