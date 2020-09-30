Диетолог призвал с осторожностью относиться к лечебной минеральной воде
Диетолог Елена Соломатина рассказала, что лечебная минеральная вода не всегда одинаково полезна. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По данным сайта телеканала «Звезда», она уточнила, что высокое содержание солей в ней может быть противопоказано при определенных заболеваниях. Также Соломатина добавила, что здоровому человеку эту воду не стоит пить каждый день.
«Соли, которые там есть, допустим, одному человеку необходимы, а другому они нанесут только вред при том заболевании, которое у человека есть», — заключила она.