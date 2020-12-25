Диетолог призвал есть жирную пищу

«Если бы от жиров жирели так же, как зеленели бы от зелени, то у нас, наверное, все бы ладони были бы зеленые. Есть кетогенное питание, когда человек питается на 80% одними жирами и при этом худеет. Аналогичного питания на углеводах нет», — заявил он.

Многочисленные народы крайнего Севера практически всю жизнь употребляют жирную пищу, но они не страдают от ожирения.

Специалист рекомендовал не отказываться перед Новым годом от жирной пищи, написала газета «Известия». Иначе на праздниках вы резко вернетесь к прошлому рациону питания, и тогда произойдет сильный удар по печени и поджелудочной железе. Это может довести до реанимации.

Количество жиров для нормального человека, не сидящего на диете, — 60-80 граммов. Причем половина из них должна быть жирами животного происхождения. Если их не будет в рационе, начнутся проблемы, заявил Ковальков.