Диетолог предупредил об опасности рака из-за ферментированных продуктов

Ферментированные продукты и напитки, к которым относятся тофу, вино и сыр, могут вызывать серьезные проблемы с пищеварительным трактом. Речь может идти даже о развитии онкологических заболеваний, заявила врач-диетолог в Gut Health Clinic Джози Портер.

По ее словам, ферментированные продукты рекламируют так, словно они полезны для здоровья. Однако, как подчеркнула эксперт, некоторые ингредиенты, которые используют для ферментации, могут увеличивать риск появления рака желудка, написал «Медик Форум».

По подсчетам Портер, если есть консервированные в соли овощи каждый день, риск появления рака вырастает на девять процентов за каждые 20 граммов этого продукта.

«Соль или некоторые химические вещества, содержащиеся в тофу и пастах из соевых бобов, которые увеличиваются в результате ферментации, могут играть важную роль в канцерогенезе рака желудка», — пояснила диетолог.

Врач заверила, что употребление ферментированных продуктов в разумном количестве будет полезно благодаря другим питательным веществам внутри них. В кефире, к примеру, это могут быть кальций и пробиотики.