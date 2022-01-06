Диетолог предупредил об опасности голодания после новогодних застолий

Период новогодних застолий в самом разгаре и многие россияне уже сейчас начинают задумываться о том, как быстро прийти в форму после окончания праздников. Диетолог предупредил об опасности резкого перехода к голоданию в погоне за идеальными формами.

«Лучше возвращаться в режим постепенно, без каких-то резких движений, сокращать порции, увеличивать физическую активность и не устраивать голодных дней, потому что это пагубно может отразиться даже на здоровом человеке», — рассказала в беседе с Ura.ru врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Поскольку в организме будут происходить процессы распада, и если жидкость начнет поступать неадекватно, желудочно-кишечный тракт станет неадекватно работать, то продукты распада, токсины, будут отравлять организм, объяснила диетолог. А это, по ее словам, черевато нарушениями работы головного мозга, печени и почек.

К обычному режиму питания Русакова рекомендовала возвращаться как можно раньше. В противном случае, организм может привыкнуть к излишествам.

Череда застолий может существенно увеличивать вес, об этом нужно помнить и не забывать о физической активности, отметила диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова. Она также заметила, что вариант голодать тоже будет плохим. Есть, по ее словам, стоит три раза в день.