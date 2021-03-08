Диетолог предупредил о вреде употребления воды с лимоном с утра

Многие ошибочно считают, что пить с утра воду с лимоном полезно для здоровья. Но такой напиток может привести к определенным проблемам, предупредила спортивный диетолог и нутрициолог Зина Руденко.

«Человек на диете с утра голоден, и в этот момент уже выделяется кислый желудочный сок. Получается, таким образом мы увеличиваем кислотность и повреждаем стенки слизистой желудка, и дальше стенки кишечника тоже будут повреждаться», — пояснила диетолог РИА ФАН.

Она добавила, что пить воду с лимоном могут лить те, у кого наблюдаются проблемы с кислотностью. При этом Руденко посоветовала не запивать подобным напитком и обычный прием пищи. Из-за кислой воды остановится переваривание углеводов, что в итоге приведет к процессу брожения в желудке. По словам диетолога, лучше не добавлять лимоны, а пить чистую обычную воду.

Ранее диетолог Алексей Ковальков рассказал, что на ночь лучше не употреблять кисломолочные продукты. Вместе них специалист посоветовал съесть небольшой кусочек мяса, рыбы или морепродуктов.