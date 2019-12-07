Диетолог предупредил о вреде «модного» голодания

Лазуренко прокомментировала новый метод похудения от американских специалистов, основанный на том, что в приеме пищи делаются перерывы на 14 часов. По ее словам, если человек не знает все о своем здоровье, такие эксперименты ставить ни в коем случае нельзя.

Диетолог заметила, что большинство людей, страдающих от лишнего веса, имеют сопутствующие заболевания. Часто это сахарный диабет, при заболевании которым периодичность питания играет очень важную роль. Не рекомендуется длительное голодание тем, у кого нарушен обмен веществ или есть другие заболевания пищеварительной системы.

«Для такой категории людей подобный тип питания категорически не подойдет, а наоборот, приведет к тяжелейшим последствиям, вплоть до комы. Организму можно нанести непоправимый вред, который приведет к отмиранию клеток головного мозга на фоне отсутствия питания и гипогликемии», — сказала Лазуренко.

Диетолог подчеркнула, что любая самодеятельность при похудении может принести больше вреда, чем пользы. Естественным и физиологическим врач считает восьмичасовой перерыв между приемами пищи.