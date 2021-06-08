Диетолог предупредил о возможном вреде интервального голодания

Интервальное голодание — система питания, при которой периоды голодания чередуют с периодами приема пищи. Диетолог Маргарита Королева рассказала для «ФедералПресс», почему эта система не всегда идет на пользу.

Диетолог подчеркнула, что она не против интервального голодания, но считает, что к нему надо подходить с умом. Продолжительность питания по такой системе не должна составлять больше недели, считает Королева. Потом необходимо сделать перерыв.

Подбирать часы приема пищи на интервальном голодании нужно правильно: например, нельзя есть ночью или вечером, а днем голодать. Такой режим негативно отразится на здоровье и не принесет пользы.

По мнению Королевой, лучше отдавать предпочтение более привычным схемам питания: например, питаться часто и понемногу. Особенно это важно после 40 лет.

Также диетолог напомнила, что правильное питание необходимо совмещать с физическими упражнениями — тогда оно точно даст положительный результат.