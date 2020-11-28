Диетолог предупредил о риске шизофрении из-за проблем с кишечником

«Кишечные метаболиты являются ретрансляторами, как и токсины. Поэтому все зависит от кишечной микробиоты. <…> Все микробиоты, связанные с кишечником, могут вызывать и болезнь Альцгеймера, и детские нервные заболевания, и депрессивные состояния, они все уже описаны. Особенности кишечной микробиоты могут приводить и к шизофрении», — сообщила Табачникова.

Диетолог отметила, что вегетарианцы, питаясь исключительно растительной пищей, зарабатывают склонность к анемии, недостаток витамина В12 и дефицит белка.

Ранее онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин пояснил, что риск развития рака кишечника повышается, если человек питается продуктами, загрязненными минеральными удобрениями или канцерогенными веществами. Он подчеркнул, что снизить риск развития онкозаболевания можно, отказавшись от жарки мяса или овощей на одном и том же масле.