Диетолог предупредил о наборе веса из-за витаминов в еде

Если получать необходимую норму витаминов в день только из еды, за месяц можно набрать 9,7 лишних килограмма. Об этом рассказала врач-диетолог, заместитель директора по лечебной работе в одной из столичных клиник Дарья Русакова, ее слова привел «Ридус».

Согласно научным данным, для обеспечения организма всеми витаминами и минералами в сутки надо употреблять не менее 4,5 тысячи килокалорий. И это при средней дневной норме в две тысячи. Соответственно, ежедневный переизбыток в 2,5 тысячи килокалорий приведет к ожирению. Поэтому полностью обеспечить организм витаминами непосредственно из пищевых продуктов невозможно.

В связи с этим диетолог призвала в любое время года обогащать свой рацион витаминами и минералами. Однако перед приемом витаминов лучше обратиться к врачу и сдать анализ крови. Но и такое исследование не всегда оправдано, добавила специалист.

«Обследовать, какой витамин находится в недостатке или дефиците, это достаточно дорогое удовольствие. К тому же, витамины быстро выводятся — сегодня у вас норма, а через неделю уже дефицит. Поэтому не всегда объективно это исследование на витамины», — объяснила Русакова.

По ее мнению, эффективнее всего принимать поливитаминные комплексы. При покупке важно обратить внимание, сертифицирован ли препарат. Также необходимо изучить дозировку витаминов. Она бывает профилактическая и лечебная. Переизбыток витаминов тоже плохо сказывается на состоянии организма.