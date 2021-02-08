Диетолог предупредил, что хранить еду в пластике смертельно опасно

Речь идет о специально маркированной посуде. По словам специалиста, некоторые виды пластика содержат в себе ядовитые химические элементы. В их числе бисфенол А. Когда это вещество попадает с пищей в организм человека, оно вызывает отравление и обострение хронических заболеваний.

Писарева призвала внимательно изучать маркировку посуды и разогревать еду в стеклянной таре, чтобы исключить возможность отравления опасными химикатами.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль рассказала, чем опасно для организма употребление кофе по утрам. Она объяснила, что не нужно пытаться взбодриться при помощи этого напитка. Как уточнила эксперт, если человек просыпается уже уставшим, то кофе на завтрак нанесет удар по иммунитету и плохо отразится на работе нервной системы.

Она подчеркнула, что кофе нельзя пить при дефиците кальция, магния и цинка. Помимо прочего, этот напиток следует убрать из рациона тем, кто старше 45 лет.