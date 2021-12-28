Диетолог предостерегла от главных ошибок за новогодним столом

Не голодать перед застольем, не переедать во время праздника и сократить количество спиртного в новогоднюю ночь рекомендовала главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова на пресс-конференции ТАСС. Эти правила помогут хорошо встретить Новый год и при этом не нанести вред организму.

По словам диетолога, строгая диета перед праздниками может негативно сказаться на состоянии организма, поскольку при длительном голодании снижаются защитные функции организма, а при краткосрочном — возникает обостренное чувство голода.

«Мы рекомендуем придерживаться традиционного приема пищи — это три основных приема пищи. Они, конечно, могут быть более легкими, чем в обычные дни, но тем не менее они должны состоять из завтрака, обеда и ужина», — сказала диетолог.

Стародубова также отметила, что традиционно на новогодний стол россиян принято подавать чрезвычайно калорийные блюда. Она рекомендовала не отказываться от традиции полностью, но облегчить меню. Майонез можно заменить на натуральный йогурт, а вместо копченостей подать нежирное отварное мясо или сделать нарезку свежих овощей.

«На горячее оптимальным будет какое-то блюдо из рыбы. Это может быть и праздничное, и нарядное, и достаточно легкое блюдо. Для ночного или вечернего ужина это будет прекрасный вариант. Также можно использовать нежирные сорта кролика, курицы, индейки», — посоветовала диетолог.

Также она рекомендовала не обжаривать продукты, а запекать или тушить.

Во время застолья эксперт настоятельно рекомендовала исключить сладкие напитки и утолять жажду с помощью чистой воды. Также следует ограничить и прием спиртного. Алкоголь не только сам по себе может негативно сказать на состоянии организма человека. Он также приводит к неконтролируемому поглощению пищи.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина объяснила опасность диет в зимнее время, а также рассказала о том, какого рациона питания стоит придерживаться в период холодов.