Диетолог предостерег от употребления подгнивших фруктов и овощей

Не следует употреблять в пищу подгнившие плоды, поскольку они содержат смертельно опасные органические соединения — афлатоксины.

«Даже обрезав „порченый бочок“, от яда вы не избавитесь, он содержится и в „хорошей“ части плода», — рассказала Соломатина.

Иногда в супермаркетах выставляют с уценкой экзотические фрукты, которые начали портиться. Диетолог советует не покупать их.

Гниению и плесени подвержены не только овощи и фрукты, но и орехи, например, арахис. Именно поэтому в странах, где любят этот земляной орех, люди часто страдают от заболевания печени.

Невидимая плесень может поражать сухофрукты, чай и даже продукты, считающиеся непортящимися — молотый перец и другие специи.

«Яд плесени распространяется обычно по всему продукту, это малозаметно. Симптомы отравления афлатоксинами — диарея, судороги, боль в печени, рвота, головная боль, слабость, отеки, признаки гепатита — пожелтение кожи и белков глаз», — предупредила врач.

Диетолог посоветовала не есть просроченные продукты, в том числе долгохранящиеся и внешне нормальные, а также хранить запасы пищи в сухих, проветриваемых темных местах при пониженной температуре.

Кроме того, Соломатина порекомендовала не злоупотреблять сырами с плесенью, хотя они и ферментируются с помощью одомашненных, слабых грибков. Подобный деликатес также может дать осложнение на печень.