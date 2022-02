Диетолог предложила рецепт сока, который замедляет старение

Употребление витаминов и питательных веществ с возрастом становится все более важным для человека, поскольку тело начинает переживать изменения. О том, как приостановить процессы старения организма с помощью полезного напитка, рассказала диетолог Лора Бурак, написало издание Eat This, Not That!.

По словам специалиста, процессы старения в организме можно замедлить с помощью натурального сока из шпината, листовой зелени, капусты и огорцов. Также в напиток можно добавлять яблоко или грушу для сладости, сообщило РИА ФАН.

«Эти ингредиенты обеспечат организму увлажнение, а также напитают его антиоксидантами и вырабатывающими коллаген веществами-помощниками, например, витаминами А и С, которые помогут сохранить ваши волосы, кожу и ногти здоровыми и сильными с возрастом», — рассказала специалист.

По словам диетолога Елены Соломатиной, чрезмерное употребление сладких соков может нанести вред здоровью. Она посоветовала выпивать в день не более одного стакана этого напитка.