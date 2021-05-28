Диетолог предложил завтрак для похудения
Завтрак должен включать несколько компонентов, если вы хотите похудеть. Об этом рассказала ординатор, диетолог ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Татьяна Стрельникова, сообщил сайт kp.ru.
Самый главный из них — белок. Из него строятся клетки, благодаря ему человек долго не испытывает чувство голода. Больше всего для завтрака по содержанию белка подходят белые сыры, натуральные йогурты и творог, а также слабосоленый лосось и яйца. У молочных продуктов нужно хорошо проверить срок хранения, процент жирности и состав. Йогурт стоит употреблять только тот, что без добавок из сухих смесей, сахара и пищевых красителей в составе.
Кроме того, для правильного завтрака нужны овощи. Их можно готовить по своему вкусу и желанию.
Не менее важны для первого приема пищи цельнозерновые каши и хлеб с отрубями. Они включают углеводы, медленно усваивающиеся в организме, благодаря чему сытость сохраняется надолго. Лучше всего брать каши без сахара и из обычных круп грубого помола. Поэтому пакетики для быстрого приготовления не подойдут. Сделать кашу вкуснее помогут ягоды и сухофрукты.
Также хороши жиры, но в умеренном количестве. Например, к овощам можно добавить чуток оливкового масла, а в каши подсыпать семян и орехов.
В конце завтрака хорошо пойдет чашка травяного чая. Не повредит и только что сваренный кофе.
Важен внешний вид блюд, отметило «Утро.ру». Красивая подача улучшает аппетит, влияет на быстрое усвоение пищи, бодрит и поднимает настроение.