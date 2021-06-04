Диетолог предложил худеть с помощью силы воли

В борьбе с лишним весом решающую роль играют мотивация и сила воли. Об этом рассказал доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, сообщило ИА Nation News.

Для похудения нужно думать о расходе энергии так же, как и о ее поступлении. Поэтому важно считать калории, выбирать специальные продукты, больше двигаться, высыпаться, делать тонизирующие упражнения, принимать прохладный душ, иногда помогает массаж.

Многое зависит от возраста. Чем моложе человек, тем при прочих равных условиях ему лучше помогает диета.

«Но в принципе диета в большинстве случаев является недостаточной и лучше не рассчитывать только на это», — считает Гинзбург.

По его словам, мотивация порождает энергию и желание похудеть, а это дает нужный результат. Звучит просто, но для живых людей это достаточно трудно, заметил диетолог.

«Человек, который хочет похудеть быстро, должен создать себе достойный мотив и подумать о том, как ему увеличить количество двигательной активности, упражнений», — заметил специалист.

Проблема заключается в том, что люди знают необходимые шаги, но продолжают жить по-прежнему.