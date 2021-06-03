Диетолог предложил арбузную диету

Спелые арбузы помогают похудеть. Об этом рассказала для Telegram-канала «Радиоточка НСН» диетолог Маргарита Королева, написало ИА НСН.

С ранними арбузами требуется осторожность, предупредила специалист. Необходимо обращать внимание, откуда их привезли, а также на их внешний вид.

«Все определяется регионом», — отметила диетолог.

Например, в Ливане арбузы созревают раньше всего, поэтому их можно есть.

Хороший арбуз наделен определенными характеристиками: подсушенной веточкой, желтым боком, барабанным звоном. Часто в незрелых ягодах содержатся красители и нитраты, которые вызывают аллергию. Такой продукт не будет полезен, поскольку в нем нет питательной ценности. В связи с этим лучше не торопиться с покупкой раннего арбуза, а дождаться сезона.

Эту ягоду можно есть взрослым и детям. В основном она не дает никаких аллергических реакций и полезна за счет большого содержания витаминов С, группы В и совокупности простых сахаров. Арбуз насыщает и дает живительную влагу. Поэтому диетолог советует проводить не голодные разгрузочные дни, а есть арбуз. Достаточно 1,5 килограмма его мякоти распределить на шесть-восемь приемов в течение дня.

«При рассасывании можно получать удовольствие, поддерживая при этом чувство сытости. Естественно, нельзя отказываться от воды. В эти дни нужно выпивать до 2,5 литра», — добавила медик.

По словам Королевой, с помощью арбуза можно похудеть.