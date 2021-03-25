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    25 марта 2021, 15:34

    Диетолог предложил альтернативу воде во время тренировки

    Алена Макаренко

    Свежевыжатый фруктовый сок — хорошая альтернатива воде во время тренировок. Об этом рассказала диетолог, терапевт Анна Белоусова, ее слова привел сайт телеканала «Звезда».

    Диетолог предложил альтернативу воде во время тренировки

    Во время физической нагрузки усвоение фруктозы происходит иным образом, чем в состоянии покоя. В частности, она сразу превращается в энергию.

    «Человек со свежевыжатым соком встает на дорожку, на электротренажер, и в момент физкультуры своей он попивает потихонечку сок, там совсем по-другому усваивается фруктоза. Она не дает по поджелудочной железе», — объяснила Белоусова.

    Причем важно пить свежевыжатый сок именно во время физической нагрузки, а не до или после тренировки. Тогда высокое содержание глюкозы и сахарозы во фруктовом напитке не окажет негативного воздействия на поджелудочную железу. Фруктоза усваивается, почти сразу же переходит в энергию, которая расходуется на физические упражнения.

    Кроме того, следует добавить в стакан с напитком несколько ложек порошка клетчатки.

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