Диетолог предложил альтернативу воде во время тренировки

Свежевыжатый фруктовый сок — хорошая альтернатива воде во время тренировок. Об этом рассказала диетолог, терапевт Анна Белоусова, ее слова привел сайт телеканала «Звезда».

Во время физической нагрузки усвоение фруктозы происходит иным образом, чем в состоянии покоя. В частности, она сразу превращается в энергию.

«Человек со свежевыжатым соком встает на дорожку, на электротренажер, и в момент физкультуры своей он попивает потихонечку сок, там совсем по-другому усваивается фруктоза. Она не дает по поджелудочной железе», — объяснила Белоусова.

Причем важно пить свежевыжатый сок именно во время физической нагрузки, а не до или после тренировки. Тогда высокое содержание глюкозы и сахарозы во фруктовом напитке не окажет негативного воздействия на поджелудочную железу. Фруктоза усваивается, почти сразу же переходит в энергию, которая расходуется на физические упражнения.

Кроме того, следует добавить в стакан с напитком несколько ложек порошка клетчатки.

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