Диетолог поведал, как сократить вред от поедания куличей

Высокое содержание мучного и сладкого в рационе может навредить здоровью. Такое же воздействие на нас могут произвести и куличи, посчитала диетолог Екатерина Александрова в материале на сайте телеканала «Звезда».

Врач объяснила, сколько праздничной выпечки все-таки можно позволить себе в майские выходные.

«Самый безопасный метод употребления мучных сладостей — так называемый Five o’clock, то есть в период с 15 до 18 часов в небольшом количестве как отдельный прием пищи. Это время, когда можно максимально смягчить „удар“. Официальной „нормы употребления кулича“ нет — все индивидуально. Но я рекомендую не есть кулич, а дегустировать — максимум сто граммов в день», — отметила диетолог.

Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург сообщил «Звезде» о том, что тот холестерин, который содержится в яйцах, не вреден для нормальной работы организма. Это показали новейшие исследования, опровергшие предыдущую гипотезу.