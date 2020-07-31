Диетолог поставила точку в спорах между любителями майонеза и сметаны

Сметана — кисломолочный продукт, поэтому она априори полезнее за счет пробиотиков. К тому же, сметана считается источником белков и витаминов. В то же время сметана содержит множество насыщенных жиров, потребление которых нужно ограничивать.

«Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Диетологи не любят сметану за содержание жира и именно насыщенного жира», — рассказала Денисова.

В состав майонеза входят растительное масло, яичный желток, горчица, уксус и другие продукты, которые сами по себе весьма полезны. Любители этого продукта получают витамин E, полиненасыщенные жирные кислоты и различные витамины, которые сконцентрированы в желтке.

«Недостаток майонеза — это высочайшая калорийность. Употребляя салат с майонезом, мы употребляем очень много калорий», — объяснила диетолог.

Поэтому врач предлагает не зацикливаться на одном соусе. При приготовлении салата можно чередовать заправки. Помимо сметаны и майонеза хорошо подойдет растительное масло, лимонный сок или обезжиренный йогурт, отметило РИА ФАН.