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    31 июля 2020, 14:43

    Диетолог поставила точку в спорах между любителями майонеза и сметаны

    Алена Макаренко

    Майонез и сметана обладают полезными и вредными свойствами. Поэтому при выборе между ними лучше обращать внимание на состав. Давний спор разрешила диетолог Наталья Денисова, сообщило радио Sputnik.
    Диетолог поставила точку в спорах между любителями майонеза и сметаны

    Сметана — кисломолочный продукт, поэтому она априори полезнее за счет пробиотиков. К тому же, сметана считается источником белков и витаминов. В то же время сметана содержит множество насыщенных жиров, потребление которых нужно ограничивать.

    «Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Диетологи не любят сметану за содержание жира и именно насыщенного жира», — рассказала Денисова.

    В состав майонеза входят растительное масло, яичный желток, горчица, уксус и другие продукты, которые сами по себе весьма полезны. Любители этого продукта получают витамин E, полиненасыщенные жирные кислоты и различные витамины, которые сконцентрированы в желтке.

    «Недостаток майонеза — это высочайшая калорийность. Употребляя салат с майонезом, мы употребляем очень много калорий», — объяснила диетолог.

    Поэтому врач предлагает не зацикливаться на одном соусе. При приготовлении салата можно чередовать заправки. Помимо сметаны и майонеза хорошо подойдет растительное масло, лимонный сок или обезжиренный йогурт, отметило РИА ФАН.

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