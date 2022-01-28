Диетолог посоветовала неожиданный продукт для похудения

Использование кокосового масла способствует похудению. Об этом напомнила диетолог Светлана Зеленцова и рассказала б уникальных свойствах продукта.

Он почти целиком состоит из насыщенных жирных кислот. Каприновая и лауриновая кислоты имеют противовирусное, противогрибковое и антибактериальное действие.

«Для того чтобы они усвоились, не требуется безупречной работы желчного пузыря и ферментов. Это важно для людей с проблемами желудочно-кишечного тракта», — подчеркнула Зеленцова. Ее процитировало РИА «Новости».

Диетолог рекомендовала добавлять чайную ложку нерафинированного кокосового масла в пищу в день.

«И не забываем, что любой жир — это калорийный продукт. Лучше употреблять кокосовое масло до обеда», — подчеркнула она.

Эксперт напомнила, что продукт не стоит использовать людям с заболеваниями кишечного тракта — холециститом, панкреатитом и гепатитом. Если есть какие-то проблемы со здоровьем, лучше сначала проконсультироваться с врачом.

Ранее Зеленцова рассказала о полезных свойствах грейпфрута. Он замедляет старение и уменьшает чувство голода.