Диетолог посоветовала не злоупотреблять клубникой, чтобы избежать набора веса

Летом многие люди начинают в больших количествах употреблять клубнику и черешню. Однако такая стратегия может быть чревата набором лишнего веса. Диетолог рассказала, сколько ягод стоит употреблять, чтобы не поправиться. Об этом сообщил «Царьград».

Медик пояснила, что несмотря на свою полезность, ягоды обладают высокой калорийностью. По этой причине есть их стоит с осторожностью.

«На один килограмм черешни в среднем приходится более 500 калорий, зависит от сорта, то есть в чашке черешни может быть до 20 граммов сахара. В килограмме клубники калорий меньше — около 300», — отметила врач.

Взрослому человеку ежедневно стоит употреблять от 1800 до 2300 калорий. Допустимое количество ягод в сутки стоит рассчитывать исходя из этих показателей. Однако не стоит переедать. Если вы хотите сохранить ягоды до зимы, их можно перетереть и законсервировать.

При этом от черешни и вишни стоит отказаться тем людям, которые страдают от синдра раздраженного кишнечника. Лучше заменить их на чернику, голубику и малину.