    25 апреля 2020, 12:42

    Диетолог посоветовала не налегать на гречку и манку на самоизоляции

    Эля Данилюк

    Во время домашней изоляции не стоит постоянно есть крупы. Ведь в них после варки нет практически никаких витаминов. Об этом агентству Nation News рассказала звездный диетолог Римма Мойсенко.
    Диетолог посоветовала не налегать на гречку и манку на самоизоляции

    «Крупа может содержаться в небольшом количестве в супах, пару раз в неделю — на завтрак или на полдник. На ужин никаких круп не нужно вообще», — заявила врач. Также она призвала не переусердствовать с картофелем, ведь это — легкие углеводы, влияющие на уровень глюкозы в крови. Мойсенко рекомендовала есть этот овощ в мундире и не чаще двух раз в неделю.

    По словам диетолога, лучше по возможности увеличить количество витаминов, чтобы поддерживать иммунитет. Диетолог посоветовала употреблять ягоды, которые практически не содержат фруктозу. Также плюсом будет шиповник, обогащенный калием и витамином C.

    Ранее другая врач-диетолог посоветовала отказаться от газированных напитков, фруктовых соков из пакета и даже кваса. Она заявила, что сейчас, во время угрозы заражения коронавирусом, не лучшее время употреблять в пищу вредные продукты.