Диетолог посоветовала не налегать на гречку и манку на самоизоляции

«Крупа может содержаться в небольшом количестве в супах, пару раз в неделю — на завтрак или на полдник. На ужин никаких круп не нужно вообще», — заявила врач. Также она призвала не переусердствовать с картофелем, ведь это — легкие углеводы, влияющие на уровень глюкозы в крови. Мойсенко рекомендовала есть этот овощ в мундире и не чаще двух раз в неделю.

По словам диетолога, лучше по возможности увеличить количество витаминов, чтобы поддерживать иммунитет. Диетолог посоветовала употреблять ягоды, которые практически не содержат фруктозу. Также плюсом будет шиповник, обогащенный калием и витамином C.

Ранее другая врач-диетолог посоветовала отказаться от газированных напитков, фруктовых соков из пакета и даже кваса. Она заявила, что сейчас, во время угрозы заражения коронавирусом, не лучшее время употреблять в пищу вредные продукты.