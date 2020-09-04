Диетолог посоветовал россиянам пить чай не чаще 4 раз в день
Елена Соломатина, диетолог, в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвала допустимое количество чашек чая в день. Она не советует употреблять его более четырех раз за сутки.
Специалист подчеркнула, что многое зависит от степени заварки, качества чая и человека, как он это переносит.
«Чай — мочегонный напиток, поэтому, выпив его, нужно следить за пополнением жидкости», — приводит слова Соломатиной Newinform.
Диетолог также отметила, что в чае содержатся полезные витамины, антиоксиданты, танин и теанин. Тем не менее, из-за присутствия кофеина она не рекомендует употреблять чай или кофе при повышенном давлении, ряде психических заболеваний и повышенной возбудимости.