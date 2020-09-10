Диетолог посоветовал отказаться от овсянки на завтрак

Крупы с большим содержанием пищевых волокон, в частности овсянка, поглощают не только вредные вещества. Они действуют, как губка, и могут всасывать также и полезные вещества, например, кальций. Чтобы кальций не выводился из организма, рекомендуется чередовать блюда на завтрак. Один-два раза в неделю можно варить овсянку, а на остальные завтраки желательно приготовить другие крупы, омлет, творог, сырники, запеканку.

Диетологи рекомендуют съедать не более 250 граммов овсянки в день. При добавлении в кашу сливок, масла и сахара калорийность многократно возрастает. Порция каши включает 400−500 килокалорий, а это прилично, отметила Русакова. По ее словам, люди, которые пытаются худеть на крупах, как правило, набирают лишний вес.

Диетолог выступает против каш на завтрак, поскольку из них получается достаточно калорийный перекус. Причем в то же время он не всегда хорошо насыщает. Если человек завтракает только кашей, через 1,5−2 часа наступает сильное чувство голода. Если завтрак включает белок, чувство сытости окажется более продолжительным. Поэтому лучше сделать первый прием пищи белковым. Веганы могут найти белок в небольшой горсти орехов и соевом сыре тофу.

По мнению специалиста, каши полезны в питании только для людей с повышенной физической активностью — спортсменов, детей. А в рационе работников умственного труда блюда из круп должны присутствовать не чаще двух-трех раз в неделю.