Диетолог посоветовал отказаться от белого хлеба перед Новым годом

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, как перед Новым годом сбросить лишние килограммы грамотно и без вреда для здоровья. По словам специалиста, во время похудения крайне важно соблюдать осторожность. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

Диетолог отметил, что помимо отказа от калорийных продуктов, важно полноценно высыпаться и придерживаться здорового образа жизни.

«Если сна не хватает, невозможно похудеть даже тогда, когда это очень надо. Мотивы гаснут, смысл гаснет, ну и расщепление жира тоже гаснет», — процитировало ИА Nation News слова Гинзбурга.

Кроме того, диетолог призвал отказаться от белого хлеба, заменив его на ржаной или цельнозерновой. Также стоит уменьшить потребление сахара, меда, варенья и конфет. Не только перед Новым годом, но и в любое время года стоит есть побольше фруктов, ягод, зелени и овощей.

«Хлеб не белый, а серый или ржаной, цельнозерновой. Крупы — не рис, а гречка и овсянка. Чем больше ты съешь ягод, фруктов, зелени и овощей, тем лучше. Орехи в это время — одну-две столовые ложки, если смесь орехов. Желательно, но не больше», — заключил диетолог.