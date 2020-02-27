Диетолог посоветовал не закусывать блинами алкоголь. Это верный путь к похмелью

Поедание блинов в виде закуски к алкоголю может быть опасно для здоровья. Врач-диетолог посоветовала избегать подобной традиции, но если по каким-то причинам нужно обязательно закусывать блином, то хотя бы несладким.

Диетолог Елена Соломатина пояснила, что организм сначала будет переваривать сладкое, а потом займется алкоголем. Долгий процесс расщепления алкоголя в крови принесет человеку массу неприятных ощущений как с вечера, так и на утро после застолья, передает радио Sputnik.

«Алкоголь вместе со сладкими блинами на организм оказывает двойную нагрузку. Суть в том, что если уж хотите заедать алкоголь блинами, то туда нужно что-то такое, что не давало бы этому алкоголю быстро нанести вред организму. Рекомендации такие: блины должны быть несладкими», — сказала Соломатина.

Кроме того, она посоветовала не закусывать выпитое, а запивать съеденное. Иными словам, по мнению врача, пить алкоголь лучше мелкими глотками: немного поесть, выпить, потом повторить.

Но лучше всего есть блины с чаем. Да и продукт это довольно калорийный, так что больше подходит для утреннего или дневного приема пищи, когда алкоголь пьют реже.

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