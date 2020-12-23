Диетолог посоветовал исключить углеводы, чтобы быстро похудеть к Новому году

По его словам, бесполезно есть обезжиренные продукты, чтобы сбросить вес. Это может привести к проблемам с пищеварением, так как в Новый год организм получит двойную нагрузку.

«Если хотите похудеть, краткосрочно будет идеальна белково-жировая диета. В ней ноль углеводов. С этой диетой худеют быстро и эффективно, у вас не произойдет „жирового удара“ по печени», — рассказал Ковальков.