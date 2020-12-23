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    23 декабря 2020, 16:35

    Диетолог посоветовал исключить углеводы, чтобы быстро похудеть к Новому году

    Дарья Морозова

    Диетолог Алексей Ковальков рассказал, как быстро похудеть в Новому году. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва».

    По его словам, бесполезно есть обезжиренные продукты, чтобы сбросить вес. Это может привести к проблемам с пищеварением, так как в Новый год организм получит двойную нагрузку.

    «Если хотите похудеть, краткосрочно будет идеальна белково-жировая диета. В ней ноль углеводов. С этой диетой худеют быстро и эффективно, у вас не произойдет „жирового удара“ по печени», — рассказал Ковальков.