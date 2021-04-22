Диетолог посоветовал есть апельсины с кожурой

Апельсины не следует резать на дольки или даже чистить от кожуры, лучше съесть их целиком. Такой совет дала врач-диетолог Ольга Перевалова. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Апельсин нужно есть целиком, чтобы извлечь из него максимальную пользу. Если выжимать из него сок, то в нем будет слишком много фруктозы. А если нарезать дольками, тогда при соприкосновении с железом теряется часть витамина C.

«Оптимально взять свежий фрукт, помыть его и съесть целиком, вместе с перегородками и с кожурой», — посоветовала Перевалова.

В апельсинах, помимо витамина C, много витаминов группы B, отметила специалист. Они не только укрепляют иммунитет, но и помогают работе сосудов. А в кожуре содержится растительная форма витамина A — каротиноиды.

«Это уже витамин красоты, кожи хорошего качества, зрения, особенно ночного», — сказала врач.

Американские ученые ранее предупредили любителей апельсинов о риске рака кожи. Исследователи пришли к выводу, что такую же опасность может вызывать употребление апельсинового сока.