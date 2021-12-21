Диетолог порекомендовала пожилым людям следить за суточным потреблением белка

Врач-диетолог Кортни Данджело объяснила, почему люди после 60-ти лет должны следить за суточным потреблением белка. По словам специалиста, употребление продуктов с белком способствует сохранению мышечной массы и силы. Об этом написало РИА ФАН.

Также, как отметила диетолог, такая пища оказывает положительное влияние на состояние костей. Пожилым людям она советует есть яйца, говядину, курицу или индейку.

«Вы также можете выработать у себя здоровую привычку добавлять некоторое количество сывороточного белка в ваш утренний кофе или овсяную кашу», — добавила специалист.

Кроме того, после 60 лет желательно отказаться от позднего приема пищи. Помимо белковых продуктов пожилым людям необходимо употреблять пищу, содержащую клетчатку. Она способствует улучшению микрофлоры кишечника и укреплению иммунитета.