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    21 декабря 2021, 14:46

    Диетолог порекомендовала пожилым людям следить за суточным потреблением белка

    Диетолог Данджело: употребление продуктов с белком способствует сохранению мышечной массы

    Оксана Лавнюженко

    Врач-диетолог Кортни Данджело объяснила, почему люди после 60-ти лет должны следить за суточным потреблением белка. По словам специалиста, употребление продуктов с белком способствует сохранению мышечной массы и силы. Об этом написало РИА ФАН.

    Диетолог порекомендовала пожилым людям следить за суточным потреблением белка

    Также, как отметила диетолог, такая пища оказывает положительное влияние на состояние костей. Пожилым людям она советует есть яйца, говядину, курицу или индейку.

    «Вы также можете выработать у себя здоровую привычку добавлять некоторое количество сывороточного белка в ваш утренний кофе или овсяную кашу», — добавила специалист.

    Кроме того, после 60 лет желательно отказаться от позднего приема пищи. Помимо белковых продуктов пожилым людям необходимо употреблять пищу, содержащую клетчатку. Она способствует улучшению микрофлоры кишечника и укреплению иммунитета.