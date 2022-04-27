Диетолог порекомендовала есть творог для омоложения кожи

Диетолог Ирина Писарева объяснила «Городовому», почему в свой рацион стоит включить творог.

Писарева напомнила, что творог является полезным кисломолочным продуктом, в котором содержатся фолиевая кислота, витамины группы Б, а также витамины А и Е.

«Витамин Е считается витамином красоты, он помогает поддерживать упругость и молодость кожи. Также в твороге хороший микроэлементный состав, в том числе кальций, который помогает укреплять костную ткань», — цитирует специалиста РИА ФАН.