Диетолог порекомендовал сократить количество жареной пищи

Врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко заявила, что жареная пища способна вызывать различные заболевания. Кроме того, она ускоряет процесс старения организма. Об этом специалист рассказала в беседе с «Пятым каналом».

По ее словам, существует так называемый процесс гликирования, в ходе которого избыточное количество глюкозы приводит к разрушению белка. Особенно часто такое может происходить с едой, которую подвергают термической обработке. Высота температуры влияет на образование конечных продуктов гликирования.

«КПГ могут откладываться в сосудах, в головном мозгу и других частях тела, вызывая различные заболевания, влияющие на старение», — процитировало РИА ФАН слова специалиста.

Например, отварные яйца содержат 63 единицы КПГ, а жареная курица в панировке — до 10 тысяч. При чем в сутки человеку рекомендуют съедать не более девяти тысяч единиц. Диетолог отметила, что сократить вред от шашлыка можно с помощью маринадов, содержащих уксус или лимонную кислоту.