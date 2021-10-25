Диетолог порекомендовал людям с язвой реже есть лук

Диетолог Александр Андреев рассказал, что лук имеет в своем составе не только полезные компоненты, но и те, которые способны нанести вред организму. Особенно аккуратным с луком стоит быть людям, которые страдают заболеваниями ЖКТ. Об этом написал сайт «Доктор Питер».

При употреблении репчатого лука с овощами или мясом человек может ощутить вздутие живота и дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. Также этот продукт может выступать в качестве слабительного. Тем, кто имеет язвенную болезнь, панкреатит и колит, стоит забыть про существование лука вовсе, сообщило РИА ФАН.

«Лук может оказывать слабительное действие. Если переборщить с употреблением этого продукта, можно получить диарею, вздутие и метеоризм. Это правда, что лук может спровоцировать расстройство желудка и изжогу. Также не рекомендую употреблять лук в больших количествах людям с гипертонией, так как он повысит давление», — предупредил врач.

По словам врача и телеведущего Евгения Комаровского, мнение о том, что лук и чеснок способствует профилактике простудных заболеваний, является заблуждением.