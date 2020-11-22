Диетолог попросил отказаться от шампанского в новогоднюю ночь

«Естественно, ночная еда никогда не приветствовалась и не будет приветствоваться не только диетологами, но и врачами всех специальностей. Ночью желудочно-кишечный тракт должен отдыхать. Мы переедаем, плюс еще и алкоголь, шипучие напитки — это большой стресс», — предупредила она.

Алкоголь в сочетании с калорийной едой может привести к нежелательным реакциям организма.

«Сделайте себе обычный ужин в 19:00–20:00, поужинайте всей семьей. <…> Можно открыть шампанское, но необязательно его пить. Это же все-таки ритуал, свечи, мандарины», — рассказала специалист.

В 2020 году стоит уделить особое внимание своему здоровью во время празднования Нового года. После полуночи нагрузка на больницы возрастет. В медучреждения будут поступать пациенты с панкреатитами, инфарктами, почечными коликами. Однако в нынешних условиях на фоне пандемии коронавируса врачам будет труднее оказать помощь.

Диетолог предложила приготовить к новогоднему столу овощные закуски и немного оливье, заправленного домашним майонезом или другим соусом. В майонезном соусе фабричного производства самые опасные ингредиенты — крахмал и усилители вкуса. Это достаточно калорийный продукт из-за желтков и растительного масла.

Селедку под шубой и другие «тяжелые» блюда лучше сделать к праздничному обеду 1 января. Новый год — не праздник объедания и чревоугодия, напомнила диетолог. Также стоит не забывать про прогулки и игры с детьми, написал сайт eg.ru.