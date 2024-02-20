Здоровье 20 февраля 2024, 15:05 Диетолог Попова: не стоит заменять обычный сахар протеиновыми батончиками

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Многие считают, что протеиновые батончики полезнее обычных сладостей, однако такие суждения являются мифом. Не стоит заменять ими продукты с сахаром, сообщила диетолог и нутрициолог Юлия Попова в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, протеиновые сладости не помогают снизить вес. При похудении нужно не от сахара отказываться, а просто снижать количество потребляемых калорий, добавила Попова.

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При правильном составлении меню протеиновый шоколад или печенье могут стать источником полноценного перекуса. Выбирать их стоит с учетом конкретной цели, отметила Попова.