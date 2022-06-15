Диетолог Пономарева рассказала, в какое время завтракать, чтобы жир на животе исчез

Как правило живот растет из-за обилия висцерального жира. Он образуется из-за сбоев в обмене веществ. Диетолог Василиса Пономарева рассказала, как убрать жир на животе. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на Medikforum.

Специалист пояснила, что обилие висцерального жира образуется из-за наличия лишних калорий, а также недостатка физических нагрузок. Решить проблему избытка калорий можно с помощью правильного завтрака.

По мнению специалиста, первый прием пищи должен быть после 11 утра. После пробуждения стоит отказаться от пищи примерно на два часа. Таким образом организм сможет адаптироваться в том случае, если вы перекусили перед сном. Этот способ поможет восстановить метаболизм, из-за чего организм начнет лучше сжигать калории.

Еще одним эффективным способом борьбы с висцеральным жиром является интервальное голодание. Необходимо отказаться от еды минимум на 14 часов в сутки. Из-за этого количество жира в тканях снизится.