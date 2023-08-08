Здоровье 08 августа 2023, 12:54 Диетолог Пономарева: овсянка на завтрак поможет снизить уровень холестерина

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Добавление в свой утренний рацион овсяной каши поможет снизить уровень холестерина в крови. Об этом рассказала врач-диетолог Василиса Пономарева сайту «МедикФорум».

По словам специалиста, потребление растворимой клетчатки лучше всего увеличить до 30 граммов в день. Кроме того, снизить уровень холестерина способен овес благодаря содержанию в нем бета-глюкана.

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Диетолог отметила, что полезной клетчаткой также богаты капуста, брокколи, ячмень и коричневый рис, сообщили «Дни.ру».