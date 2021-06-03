Диетолог: польза дрожжей для здоровья сильно преувеличена

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что дрожжи не обладают большим количеством полезных веществ, как это принято считать. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Он пояснил, что это маркетинговый ход. Особенно это касается дрожжевого пива.

«Маркетологи пытаются изобразить, что там присутствуют витамины группы В, витамин В6. Отсюда и словосочетание „живое пиво“. Предполагается, что покупатель скорее выберет его на полке», — рассказал Гинзбург.

Он добавил, что пиво точно не может быть полезным, так как это алкогольный напиток.

«Это как с шоколадом. Применить его с пользой, пока там сахар — не получится. Так и с пивом. Пока в нем спирт, он убивает всю пользу», — пояснил диетолог.

Также он добавил, что дрожжи — это грибок, который легко гибнет от различных воздействий.

«Это знает каждая хозяйка. Когда перегрели тесто и оно больше не подходит, то значит в нем погибли дрожжевые грибки», — заключил Гинзбург.

Диетолог также рассказал, что дрожжи не способствуют набору лишнего веса, так что есть бездрожжевой хлеб на диете вовсе не обязательно.