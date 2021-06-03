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    03 июня 2021, 10:41

    Диетолог: польза дрожжей для здоровья сильно преувеличена

    Дарья Морозова

    Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что дрожжи не обладают большим количеством полезных веществ, как это принято считать. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

    Диетолог: польза дрожжей для здоровья сильно преувеличена

    Он пояснил, что это маркетинговый ход. Особенно это касается дрожжевого пива.

    «Маркетологи пытаются изобразить, что там присутствуют витамины группы В, витамин В6. Отсюда и словосочетание „живое пиво“. Предполагается, что покупатель скорее выберет его на полке», — рассказал Гинзбург.

    Он добавил, что пиво точно не может быть полезным, так как это алкогольный напиток.

    «Это как с шоколадом. Применить его с пользой, пока там сахар — не получится. Так и с пивом. Пока в нем спирт, он убивает всю пользу», — пояснил диетолог.

    Также он добавил, что дрожжи — это грибок, который легко гибнет от различных воздействий.

    «Это знает каждая хозяйка. Когда перегрели тесто и оно больше не подходит, то значит в нем погибли дрожжевые грибки», — заключил Гинзбург.

    Диетолог также рассказал, что дрожжи не способствуют набору лишнего веса, так что есть бездрожжевой хлеб на диете вовсе не обязательно.