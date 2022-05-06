Диетолог Поляков рассказал о вреде пакетированных соков

Некоторые напитки следует полностью исключить из рациона, потому что они не приносят никакой пользы. В их число входят пакетированные соки и сладкие газировки, рассказал Ura.ru диетолог Антон Поляков.

«Пакетированные соки нужно убирать. Там кроме сахара, ароматизаторов и консервантов ничего нет. Не выращивается столько фруктов, хотя пишут, что 100% сок. Если хочется, выжми апельсин, а лучше съешь целиком, будет больше пользы за счет пищевых волокон», — посоветовал диетолог.

Также не стоит пить энергетические напитки и алкогольные напитки, содержащие сахар, в частности, различные коктейли.

«Из-за них в два раза быстрее убивается поджелудочная железа, гораздо быстрее можно заработать реактивный панкреатит, сахарный диабет второго типа», — предупредил Поляков.

Сладкие газировки раздражают вкусовые рецепторы, возбуждая аппетит. Из-за них человек может съесть больше, чем требуется. Именно поэтому сладкие газировки продают в фастфуд-заведениях, отметил диетолог.