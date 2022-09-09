Диетолог Поляков предупредил россиян, что голодные диеты нарушают работу сердца | 360°

Здоровье 09 сентября 2022, 13:18 Поделиться Telegram

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Viber Диетолог Поляков предупредил россиян, что голодные диеты нарушают работу сердца

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Диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков предупредил россиян о том, что при длительном голодании организм начинает питаться собственными тканями. Об этом написал сайт Ura.ru.

У человека повышается токсическая нагрузка на печень, замедляются обменные процессы, в результате чего страдает сердце.

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«В цивилизованных странах голодание как метод снижения веса не используется по нескольким причинам. Во-первых, это травматично для организма. Так как, кроме того, что происходит расщепление жировой ткани, возникает и токсическая нагрузка, ведь начинает высвобождаться большое количество различных токсинов, металлы, продукты пластика, то, что когда-то не было переработано, попадает в системный кровоток и грузит печенку. Во-вторых, при голодании организм начинает замедлять обменные процессы <…>», — сообщил Поляков.

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Он предупредил, что проблемы со здоровьем могут начаться уже после 10 дней неполного голодания. Первым делом происходит закисление организма, затем — повреждение сердечной мышцы и возрастание интоксикации.

После голодания очень часто бывает минус 10 килограммов и плюс 20 килограммов, резюмировал медик.

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