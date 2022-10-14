Диетолог Поляков: куриные яйца могут вызывать аллергические реакции | 360°

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Диетолог Поляков: куриные яйца могут вызывать аллергические реакции

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Врач-диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков в разговоре с Ura.ru заявил, что куриные яйца могут вызывать не только аллергию, но и аутоиммунные заболевания.

По его словам, примерно от 20 до 50% людей во всем мире имеют аллергическую реакцию на яйца.

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«Она не всегда проявляется в виде высыпания или отека тканей. Это может быть в виде аутоиммунных заболеваний, синдрома хронической усталости, нарушения работы иммунной системы, нарушения эмоционального состояния и ряда других симптомов», — сообщил Поляков.

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Врач посоветовал заменить куриные яйца на перепелиные в том случае, если человек после их употребления испытывает проблемы со здоровьем. Он отметил, что лецитин, который находится в яйцах, может превратиться в триметиламиноксид.

«Это вещество, которое повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний», — резюмировал диетолог.

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