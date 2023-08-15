Здоровье 15 августа 2023, 17:04 Диетолог Поляков: какао и гранат помогут ускорить метаболизм после 40 лет

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С годами у людей старше 40 лет снижается скорость метаболизма, ускорить его можно благодаря употреблению какао и граната. Об этом рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, эти продукты выступают стимулятором митохондрий, которые обеспечивают энергией все клетки организма.

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Отмечается, что ускорить метаболизм также способны горький шоколад, рыба, имбирь, чеснок и зеленый чай.