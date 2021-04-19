Диетолог пояснил, к чему могут привести перекусы

Неприятные последствия неполноценных приемов пищи вроде ожирения или переедания озвучил врач-диетолог Сергей Обложко. Этим он поделился в разговоре с радио Sputnik.

«Иногда в течение дня люди едят, „не приходя в сознание“, и совершенно этого не замечают: тут ухватил, там откусил, там еще что-то подъел. В итоге съедают большое количество еды с большой калорийностью, что-нибудь жирное, сладкое, соленое. И это опасный пищевой стереотип», — рассказал врач.

Он добавил, что перекусы одновременно плохи, потому что являются лишними калориями, но вместе с тем жирное или сладкое могут повлиять на выброс инсулина, что только усилит чувство голода. Обычно это является реакцией на съедание чего-либо углеводного. Все это может в конечном счете привести к перееданию, предупредил эксперт.