Здоровье 28 февраля 2024, 18:00 Диетолог Подымникова рассказал, что зимняя клубника может быть небезопасна

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Несмотря на соблазн полакомиться зимой клубникой, лучше сделать выбор в пользу сезонных овощей и фруктов. Об этом Regions рассказала диетолог Владислава Подымникова.

Она объяснила, что для того, чтобы клубника дольше хранилась, ее обрабатывают специальными растворами. Однако эти реагенты нельзя смыть простой водой. Как добавил KP.RU, после магазина нужно протирать все фрукты специальной жидкостью, которая удаляет остатки парафина, но с ягодой это сделать сложнее.

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«С ягодами подобную обработку сделать сложнее, поэтому сохраняется риск, что в организм попадут вредные вещества», — отметила диетолог.

Она посоветовала покупать замороженную клубнику, если хочется именно ее, а свежей дождаться уже весной.

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