Здоровье 30 декабря 2022, 11:54 Диетолог поделился советами по составлению полезного новогоднего меню Диетолог Михаил Гаврюшин: колбасу в оливье можно заменить на отварную курицу

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Новогодний стол россиян украшает огромное количество разнообразных блюд. О том, как избежать переедания в новогоднюю ночь и составить более полезное праздничное меню, рассказал диетолог Михаил Гаврюшин сайту kp.ru.

По словам специалиста, 31 декабря не стоит голодать весь день и дожидаться вечера, чтобы попробовать как можно больше блюд. Как сообщил сайт «Утро.ру», лучше всего этот праздничный день начать с белкового завтрака.

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Также можно составить более правильное для здоровья меню. Для этого врач диетолог посоветовал заменить колбасу в оливье на отварное куриное мясо. Заправить салат можно не вредным майонезом, а смесью из йогурта и горчицы.

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