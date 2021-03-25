Диетолог поделился рецептом полезных вафель

Международный день вафель отмечается 25 марта. Традиционное печенье можно сделать полезным для фигуры. Рецептом поделилась врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова, сообщило ИА Nation News.

Чтобы сделать вафли более полезными, нужно заменить обычную муку на цельнозерновую. Также не рекомендуется добавлять много сахара в смесь для приготовления вафель. Вместо сиропов лучше добавить ягоды. Таким образом, удастся приблизить вафли к пользе овсянки на завтрак.

Тем не менее вафли стоит рассматривать как десерт, потому что они сладкие и не полезные.

«Они схожи с блинами. Десерты должны составлять только 10% рациона. Завтракать вафлями можно, но не часто», — предупредила специалист.

Есть вафли можно один раз в день в качестве десерта, посоветовала диетолог.

Праздник берет начало в средневековой Швеции. По преданию, 25 марта Деве Марии явился Архангел, который рассказал о ее беременности. Согласно шведским традициям, каждый год в этот день женщины должны были печь праздничные вафли в форме сердца. Однако спустя время это печенье перестало считаться сакральной пищей и вошло в рацион жителей многих стран. Вафли начали есть на завтрак, а на площадях крупных городов продажа угощения приносила наибольшую прибыль.