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    25 марта 2021, 13:59

    Диетолог поделился рецептом полезных вафель

    Алена Макаренко

    Международный день вафель отмечается 25 марта. Традиционное печенье можно сделать полезным для фигуры. Рецептом поделилась врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова, сообщило ИА Nation News.

    Диетолог поделился рецептом полезных вафель

    Чтобы сделать вафли более полезными, нужно заменить обычную муку на цельнозерновую. Также не рекомендуется добавлять много сахара в смесь для приготовления вафель. Вместо сиропов лучше добавить ягоды. Таким образом, удастся приблизить вафли к пользе овсянки на завтрак.

    Тем не менее вафли стоит рассматривать как десерт, потому что они сладкие и не полезные.

    «Они схожи с блинами. Десерты должны составлять только 10% рациона. Завтракать вафлями можно, но не часто», — предупредила специалист.

    Есть вафли можно один раз в день в качестве десерта, посоветовала диетолог.

    Праздник берет начало в средневековой Швеции. По преданию, 25 марта Деве Марии явился Архангел, который рассказал о ее беременности. Согласно шведским традициям, каждый год в этот день женщины должны были печь праздничные вафли в форме сердца. Однако спустя время это печенье перестало считаться сакральной пищей и вошло в рацион жителей многих стран. Вафли начали есть на завтрак, а на площадях крупных городов продажа угощения приносила наибольшую прибыль.