Диетолог поделился рецептом антипохмельного завтрака
Основатель и главврач сети клиник похудения Марият Мухина рассказала, как прийти в себя после чрезмерного употребления алкоголя на праздниках, написало ИА Nation news.
Врач сообщила, что прежде всего необходимо бороться с обезвоживанием. Например, если вы выпили рюмку какого-либо алкоголя, для восполнения водного баланса в организме, выпейте стакан воды. Такого мнения придерживаются специалисты. Мухина советует выпивать имбирный чай с медом утром после вечеринки.
«Имбирь очень эффективно успокаивает расстроенный желудок, а фруктоза, содержащаяся в меде, поможет расщепить и вывести алкоголь, оставшийся в организме», — сообщила диетолог.
Лучший завтрак с похмелья — яйца. Они дают достаточное количество энергии и содержат аминокислоту цистеин, которая нейтрализует токсин ацетальдегид, образующийся тогда, когда печень расщепляет этанол, пояснила Мухина.