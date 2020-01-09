Диетолог поделился рецептом антипохмельного завтрака

Врач сообщила, что прежде всего необходимо бороться с обезвоживанием. Например, если вы выпили рюмку какого-либо алкоголя, для восполнения водного баланса в организме, выпейте стакан воды. Такого мнения придерживаются специалисты. Мухина советует выпивать имбирный чай с медом утром после вечеринки.

«Имбирь очень эффективно успокаивает расстроенный желудок, а фруктоза, содержащаяся в меде, поможет расщепить и вывести алкоголь, оставшийся в организме», — сообщила диетолог.

Лучший завтрак с похмелья — яйца. Они дают достаточное количество энергии и содержат аминокислоту цистеин, которая нейтрализует токсин ацетальдегид, образующийся тогда, когда печень расщепляет этанол, пояснила Мухина.