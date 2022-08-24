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    24 августа 2022, 18:10

    Диетолог Плотникова рассказала о неочевидных последствиях переедания

    Арина Бобкова

    Переедание является опасным состоянием для человека. Оно может быть чревато рядом серьезных последствий. Такой информацией поделилась диетолог Кристина Плотникова. Об этом сообщила Pravda.Ru.

    Компульсивное переедание выражается в том, что человек съедает в разы больше пищи, чем требует его организм. При этом перерыв между приемами еды сокращается до максимум двух часов. Как правило, возникает оно из-за тревожности, стресса или других негативных эмоций.

    Подобное состояние может быть чревато развитием стойкой депрессии, сахарного диабета, гипертонии, ожирения, заболеваний органов ЖКТ, суставов, щитовидной железы. Также употребление излишнего количества пищи может привести к ожирению.

    Плотникова посоветовала обратиться к врачу в том случае, если приступы переедания не получается контролировать самостоятельно. Врач оценит уровень холестерина в организме, глюкозы, а также проведет диагностику с обследованием органов ЖКТ.