Диетолог Плотникова рассказала о неочевидных последствиях переедания

Переедание является опасным состоянием для человека. Оно может быть чревато рядом серьезных последствий. Такой информацией поделилась диетолог Кристина Плотникова. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Компульсивное переедание выражается в том, что человек съедает в разы больше пищи, чем требует его организм. При этом перерыв между приемами еды сокращается до максимум двух часов. Как правило, возникает оно из-за тревожности, стресса или других негативных эмоций.

Подобное состояние может быть чревато развитием стойкой депрессии, сахарного диабета, гипертонии, ожирения, заболеваний органов ЖКТ, суставов, щитовидной железы. Также употребление излишнего количества пищи может привести к ожирению.

Плотникова посоветовала обратиться к врачу в том случае, если приступы переедания не получается контролировать самостоятельно. Врач оценит уровень холестерина в организме, глюкозы, а также проведет диагностику с обследованием органов ЖКТ.